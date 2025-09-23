Brambilla “Con cani a bordo in aereo bel giorno per chi ama animali”

ROMA (ITALPRESS) - "È sempre un bel momento quando si amplia un'offerta e si estende un diritto. Oggi è una bella giornata per chi ama gli animali e non vuole separarsene neppure ad alta quota". Lo ha detto l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, imbarcandosi a Linate con il primo volo (compagnia ITA) che porta da Milano a Roma due cani di taglia medio-grande, senza trasportino, in cabina con i loro proprietari. L'innovazione è stata resa possibile da una delibera approvata nel maggio scorso dal Cda dell'Enac. L'ente ha autorizzato le compagnie aeree interessate a trasportare in cabina animali da compagnia anche di peso superiore al limite attuale dei 10 chili, purché adeguatamente assicurati tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. f04/col3/gtr