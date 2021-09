MILANO (ITALPRESS) – “Vi verrà richiesta la capacità di bilanciare la sfera professionale, intesa come carriera e ambizione, con quella privata, ossia lo stile di vita, che include la famiglia, gli affetti e il tempo libero. Si tratta di un equilibrio che ognuno di voi dovrà ricercare e ritagliare sulle proprie esigenze e che muterà nel continuo, perché influenzato da molti fattori: l’età, il modificarsi degli obiettivi, l’evoluzione del contesto di riferimento”. Con queste parole Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca, ha portato la sua testimonianza, rivolgendosi ai cento neolaureati della Facoltà di Scienze bancarie finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica in occasione del Graduation Day che si è celebrato giovedì 30 settembre a Milano.

“Il riorientamento del capitale privato verso investimenti più sostenibili – ha aggiunto la presidente Mazzarella, affrontando un aspetto di grande attualità, che si inserisce nel dibattito aperto sulla transizione ecologica – necessita di un cambiamento strutturale delle modalità operative del sistema finanziario, che oggi devono tenere in considerazione anche fattori ESG, cioè ambientali, sociali e di governance. Perseguire interessi di sostenibilità, in un orizzonte di medio-lungo periodo – ha concluso Mazzarella – è profittevole anche e soprattutto da un punto di vista economico: la lotta al climate change e alla disuguaglianza sociale comporta, infatti, nuovi rischi ma anche importanti nuove opportunità per costruire valori condivisi”.

“La storia umana e professionale di Flavia Mazzarella – ha ricordato la preside della Facoltà di Scienze Bancarie dell’Ateneo Elena Beccalli nel suo intervento di apertura – anche con rilevanti ruoli di civil servant, costituisce un modello positivo per tutti coloro che condividono i valori che ispirano l’Università Cattolica, da qui la scelta di averla oggi con noi”.

“Il Graduation day, come nella tradizione anglosassone, – ha aggiunto la preside Beccalli rivolgendosi ai neo-dottori in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari della Cattolica – è un giorno di festa in cui celebrare un risultato raggiunto, il conseguimento della laurea triennale cui i nostri studenti, con il supporto delle loro famiglie, sono arrivati con impegno e spero entusiasmo. Ma questa giornata ha anche il significato di Commencement day, indica un nuovo inizio, una partenza verso nuovi traguardi. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato questa cerimonia, che segna allo stesso tempo un punto di arrivo e di partenza. A ciascuno di voi – ha concluso Beccalli – rivolgo l’augurio che il percorso universitario sia stato pieno di entusiasmo, ricco di soddisfazioni e l’invito a non fermarsi davanti all’impegno e alla fatica necessari per i prossimi traguardi. Che possiate voi un giorno essere qui in qualità di testimonial nelle cerimonie del futuro!”.

(ITALPRESS).