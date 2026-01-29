PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il sipario di Ultimate Supercar Garage si è alzato e, fino al prossimo 1° febbraio, i riflettori sono puntati sulle supercar moderne più bella al mondo, attirando gli sguardi di appassionati, collezionisti e cars addicts presso il Paris Expo Porte de Versailles, in concomitanza con la 50a edizione di Rètromobile. bottegaFuoriserie è protagonista della rassegna per sottolineare il suo ruolo di cuore creativo dedicato alla personalizzazione, alla ricerca estetica e alle performance, che unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati per modellare il futuro dell’esperienza di guida personalizzata. E’ la prima volta che i due marchi italiani, riuniti nel nuovo progetto, si presentano insieme ad un salone (Hall 4), esponendo quattro modelli particolarmente significativi: Alfa Romeo Nuova 33 Stradale, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Maserati MCXtrema, e Maserati GT2 Stradale. Tutte autentiche opere d’arte in movimento, che rappresentano al meglio l’universo di BottegaFuoriserie, culla di vetture ad alta carica emotiva e capaci di spingersi oltre i limiti. In particolare, il pubblico di Ultimate Supercar Garage può ammirare Alfa Romeo Nuova 33 Stradale e Maserati MCXtrema, esposte sono caratterizzate da livree esclusive, che rendono omaggio all’Heritage dei due Brand, mettendo in risalto il concetto di unicità e personalizzazione per BottegaFuoriserie, un approccio olistico che dà vita a esemplari su misura, unici e aderenti ai sogni dei singoli proprietari.

Quanto sia rilevante il processo di personalizzazione lo dimostrano anche le richieste di “su misura” che riceve la Maserati GT2 Stradale e che della famiglia di supersportive del Tridente ben l’80% riceve proprio le attenzioni del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Infine, sullo stand è presente le serie limitatissima dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa – solo 10 in tutto il mondo – nata sotto l’universo BottegaFuoriserie.

“BottegaFuoriserie rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno del Gruppo Stellantis nel valorizzare i propri Marchi più iconici, offrendo loro la libertà di sviluppare progetti imprenditoriali distintivi. Ne siamo particolarmente orgogliosi: un esempio straordinario di creatività, di sinergia tra le eccellenze di Alfa Romeo e Maserati e della visione italiana portata nel mondo” Cristiano Fiorio, General Manager di BottegaFuoriserie e Maserati Chief Marketing Officer. “In questo senso, Ultimate Supercar Garage è il palcoscenico ideale: un contesto internazionale che condivide i nostri valori e riflette pienamente le quattro anime di Bottegafuoriserie. Il mondo esclusivo delle few-off di Bottega, l’universo della personalizzazione di Fuoriserie, la ‘Storià come espressione di un Heritage straordinario e, infine, ‘Corsè, il nostro know-how racing votato all’innovazione. Un dialogo tra tradizione e futuro che ispira ogni nostra creazione ed esprime al meglio una visione fortemente strategica”.

“Siamo orgogliosi di partecipare alla prima edizione di Ultimate Supercar Garage con un’esclusiva assoluta per i nostri brand: Alfa Romeo e Maserati si uniscono per la prima volta in uno spazio comune, dove potranno far brillare le loro eccellenze grazie a un progetto che ci riempie d’orgoglio e che, ne siamo certi, diventerà un asset strategico fondamentale all’interno della nostra visione. La missione di BottegaFuoriserie è molto chiara: rendere omaggio al patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati e scrivere il prossimo capitolo della nostra storia, fatta di audacia, autenticità, personalizzazione, performance e vetture uniche” afferma Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).