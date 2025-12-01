Boston passa a Cleveland, Lakers e Thunder ok: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Senza Tatum e White, colpo di Boston a Cleveland. I Celtics passano 117-115 in Ohio grazie ai 42 punti di Payton Pritchard e alla tripla doppia da 19 punti+12 rimbalzi+11 assist di Jaylen Brown. Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 39 punti (21+18), ma i Cavs perdono la terza in fila.

Out per infortunio Lebron James, i Los Angeles Lakers mettono la settima e sconfiggono New Orleans 133-121. Protagonista il solito Luka Doncic, che mette a referto 34 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Lo segue Austin Reaves con 33 punti e 8 assist. Nona sconfitta nelle ultime dieci per i Pelicans. Oklahoma piega un’ottima Portland a domicilio. 123-115 per i Thunder, usciti indenni da una battaglia punto a punto durata per tutti i tempi regolamentari. 26 punti per Shai Gilgeous-Alexander e 16+8+5 per Jalen Williams, alla seconda partita stagionale. Ai Trail Blazers, orfani di Lillard e Holiday, non basta la straordinaria tripla doppia da 31 punti+19 rimbalzi+10 assist di Deni Avdija.

New York domina Toronto al Madison Square Garden. 116-94 per i Knicks, che mandano tutto il quintetto in doppia cifra. Karl-Anthony Towns guida con 22 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Josh Hart (20 punti+12 rimbalzi) e Jalen Brunson (18 punti+7 assist. Atlanta si salva dopo due overtime a Philadelphia. 142-134 per gli Hawks, con sempre Trae Young ai box, aggrappati a un Jalen Johnson da 41 punti e 14 assist. 76ers ko nonostante i 44 punti+9 assist di Tyrese Maxey e i 28 di Quentin Grimes. Rientra in campo dopo quasi un mese (9 novembre) Joel Embiid, che chiude con 18 punti in 30 minuti sul parquet.

