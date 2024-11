ROMA (ITALPRESS) – Cade l’imbattibilità di Cleveland nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Dopo una striscia di quindici vittorie consecutive, i Cavaliers cedono per 120-117 sul parquet dei campioni in carica dei Boston Celtics nonostante i 35 punti realizzati da Mitchell, top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa il più prolifico è Tatum, a referto a quota 33. Un Knecht in formato gigante (37 punti) è l’arma in più dei Los Angeles Lakers, che si impongono per 124-118 su Utah Jazz sfruttando la ‘mano caldà di altri due bomber come Davis e James (26 punti a testa). Dallas Mavericks a valanga sui New Orleans Pelicans: finisce 132-91 con 26 punti, per la franchigia texana, del ‘solitò Doncic. Denver Nuggets corsari sul campo dei Memphis Grizzlies: all’ultima sirena lo score recita 122-110 per il quintetto del Colorado, trascinato dai 51 punti complessivi della coppia Murray-Porter (28 tra i padroni di casa d Aldama). Successi interni di misura, infine, per i Brooklyn Nets, che hanno la meglio in volata sui Charlotte Hornets per 116-115 (34 punti di Johnson), e dei Sant Antonio Spurs, che piegano per 110-104 Oklahoma City Thunder (32 tra gli ospiti di Gilgeous-Alexander).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

