Internazionali d’Italia, la finale femminile sarà Svitolina-Gauff

ROMA (ITALPRESS) – Di nuovo in finale a Roma otto anni dopo. Con una prestazione solida e determinata Elina Svitolina ha centrato per la terza volta in carriera la finale agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. In semifinale la 31enne di Odessa, n.10 WTA e settima testa di serie (trionfatrice nel 2017 e nel 2018), si è imposta per 6-4 2-6 6-2, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, sulla polacca Iga Swiatek, n.4 del ranking e 3 del seeding, campionessa sulla terra romana nel 2021, 2022 e 2024, seconda top ten di fila battuta nel torneo (nei quarti aveva eliminato la n.2 Rybakina). “È una sensazione incredibile ritrovarmi di nuovo in finale dopo tanti anni, ed è fantastico esserci riuscita in questo modo”, ha commentato a caldo Svitolina, che quest’anno è ritornata in top ten per la prima volta dall’ottobre del 2021. Contro Swiatek ha firmato la 27esima vittoria stagionale, quinta nella speciale classifica.

Domani, sabato, l’ucraina si giocherà il titolo – per lei sarebbe il terzo a Roma – con la statunitense Coco Gauff, n.4 del ranking e 3 del seeding. La tennista americana in semifinale si è imposta in due set sulla rumena Sorana Cirstea (26esima testa di serie che nei turni precedenti ha eliminato la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, poi anche Noskova e Ostapenko) con il punteggio di 6-4, 6-3. Svitolina è in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con Gauff ed ha vinto gli ultimi due, il più recente in semifinale a Dubai lo scorso febbraio. Le due non si sono mai affrontate sulla terra.

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