Lega Serie A e Prefettura trovano l’accordo, il derby di Roma si gioca domenica alle 12

ROMA (ITALPRESS) – C’è l’ok della Prefettura alla proposta della Lega Serie A di anticipare alle 12 di domenica il derby di Roma (e per la regola della contemporaneità le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como). Nella serata di ieri la Lega aveva presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di posticipare la stracittadina alle 20:45 di lunedì. Oggi il Tar ha rinviato il caso all’avvocatura dello stato invitando le parti a trovare un accordo. L’accordo è stato raggiunto durante un vertice che si è svolto in serata in Prefettura.

“In seguito all’invito formulato in data odierna dal presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell’incontro calcistico Roma-Lazio – si legge in un comunicato della Prefettura -. si è riunito presso la Prefettura di Roma il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’amministratore delegato di Sport e Salute”..

“Nel corso della riunione, alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio – Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo – in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale – è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety – concliude la nota – nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico presso la Questura, già convocato alle 17.30 di domani”

– Foto IPA Agency –

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