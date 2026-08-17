SARAJEVO (BOSNIA ERZEGOVINA) (ITALPRESS/FENA) – Sarajevo sta vivendo un boom turistico, con un afflusso record di visitatori provenienti da tutto il mondo. Secondo quanto riferisce l’agenzia Fena, la capitale della Bosnia ed Erzegovina sta vivendo un’estate ricca di grandi concerti, film ed eventi di intrattenimento, a conferma del fatto che non è più una meta che i visitatori stranieri scoprono solo per la sua complessa storia, ma una città che scelgono per la sua cultura, il suo intrattenimento, la sua gastronomia e la sua natura. Oltre 100.000 turisti hanno visitato Sarajevo solo nel mese di luglio, mentre una serie di grandi eventi sta trasformando la città in una delle destinazioni più vivaci dei Balcani quest’estate. A quarant’anni dalle Olimpiadi invernali, Sarajevo dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di attrarre persone da tutto il mondo, questa volta attraverso la musica, il cinema, l’arte e la vitalità della vita cittadina.

Uno dei momenti più memorabili dell’estate si è verificato tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, quando oltre 200.000 persone hanno riempito lo stadio Kosevo per tre sere consecutive per i concerti della star locale Dino Merlin. La portata dell’evento è stata senza precedenti, ma ancora più significativo è stato ciò che ha creato: la musica di un solo artista ha unito persone provenienti da diverse parti d’Europa e ha trasformato ancora una volta lo stadio olimpico in un luogo di aggregazione. Persone provenienti da tutta la regione e da tutta Europa si sono recate a Sarajevo per i suoi concerti. Tra loro c’erano visitatori che non parlavano bosniaco ma avevano imparato a cantare le canzoni di Merlin. Alcuni hanno visitato la città per la prima volta proprio per lui. Chiara Fortunato, di Barcellona, è andata a Sarajevo per il concerto, mentre Zuzana Bajer ha imparato il bosniaco grazie alla musica di Merlin e in seguito si è trasferita a Sarajevo. Storie come queste dimostrano che il fenomeno non può essere ridotto solo al numero di visitatori.

Persone da tutto il mondo sono arrivate perchè si erano innamorate di una musica con cui non erano cresciute e di cui non necessariamente conoscevano la lingua. Ma l’immagine più potente è stata anche la più semplice: oltre 200.000 persone che cantavano insieme per tre giorni. E ciò che è successo allo stadio Kosevo si è diffuso rapidamente in tutta la città. Durante i tre giorni dei concerti di Merlin, Sarajevo ha registato un fatturato di quasi 78 milioni di euro, mentre hotel e strutture ricettive private faticavano a far fronte all’impennata della domanda. L’afflusso di visitatori si è fatto sentire ben oltre lo stadio: nei ristoranti, nei caffè, nei negozi, nei trasporti e in altre attività commerciali. I grandi eventi stanno quindi diventando sempre più una forza trainante per il turismo di Sarajevo: attraggono nuovi visitatori, prolungano i loro soggiorni e offrono loro un motivo per esplorare Sarajevo anche al di fuori dell’evento stesso.

Dopo i concerti del Merlin, Sarajevo ha continuato la sua attività quasi senza sosta, con un fitto calendario di eventi importanti. Il concerto della leggendaria band The Prodigy, il 13 agosto, ha attirato un’altra grande ondata di visitatori e, già il giorno successivo, la città è passata dal ritmo dei concerti a quello del cinema con l’inaugurazione della 32esima edizione del Sarajevo Film Festival. Inaugurato nel 1995, durante l’ultimo anno dell’assedio di Sarajevo, il Sarajevo Film Festival è diventato uno degli eventi cinematografici più importanti d’Europa. Tra gli ospiti di quest’anno figurano Woody Harrelson, Emily Watson, Pawel Pawlikowski, Diego Luna, Asghar Farhadi e Cèline Sciamma. Il Sarajevo Film Festival è uno dei migliori esempi della trasformazione della città. Un evento nato in un periodo in cui Sarajevo era simbolo di guerra è oggi diventato uno dei suoi marchi culturali internazionali più riconoscibili. Durante il festival, la città è quasi costantemente animata da proiezioni, concerti, feste e incontri con ospiti provenienti da tutto il mondo. Quest’estate, musica e cinema raccontano la stessa storia: quella di una città che unisce le persone. Eppure, ciò che attrae i turisti a Sarajevo va ben oltre i suoi eventi principali. Con una breve passeggiata di pochi minuti, i visitatori possono fare un viaggio attraverso diversi secoli di storia europea. Bascarsija conserva l’architettura ottomana, le antiche vie degli artigiani, le moschee, le locande e la tradizione del caffè bosniaco, mentre a poche centinaia di metri di distanza, le strade e l’architettura riflettono il periodo austro-ungarico.

Nel centro della città, a poche centinaia di metri l’una dall’altra, sorgono moschee, chiese e una sinagoga, motivo per cui Sarajevo è stata spesso descritta nel corso della storia come un crocevia di culture e religioni. La sua storia è anche segnata da eventi che hanno cambiato il mondo, tra cui l’assassinio dell’erede al trono austro-ungarico Francesco Ferdinando, evento che scatenò lo scoppio della Prima guerra mondiale. Numerosi siti conservano inoltre la memoria dell’assedio di Sarajevo, avvenuto tra il 1992 e il 1995. Per alcuni visitatori stranieri, Sarajevo è ancora associata principalmente alla guerra a causa delle immagini televisive degli anni ’90. La città di oggi, tuttavia, presenta un quadro ben diverso. Le sue vie centrali sono piene di turisti, ristoranti, caffè, festival ed eventi culturali. Allo stesso tempo, Sarajevo offre qualcosa che molte capitali europee non hanno: montagne olimpiche raggiungibili in soli 15 minuti circa. Il Trebevic si erge direttamente sopra la città, mentre il Bjelasnica, l’Igman e il Jahorina sono tutti facilmente raggiungibili, offrendo ai visitatori la possibilità di combinare una vacanza in città con escursioni, gite in bicicletta o sport invernali.

Un’altra insolita tradizione di Sarajevo è legata a Bentbasa, a pochi minuti da Bascarsija, dove si praticano i tuffi dalle scogliere sul fiume Miljacka. Poche capitali europee ospitano un evento sportivo di questo tipo nel cuore della città, circondata da scogliere e da un contesto urbano storico. Tutto ciò contribuisce alla crescente popolarità di Sarajevo come meta turistica. Ma forse la Sarajevo di quest’estate si comprende meglio attraverso ciò che è accaduto tra Kosevo e le strade della città animate dai festival. Quarant’anni fa, la gente veniva a Sarajevo per partecipare alle Olimpiadi. Dopo la guerra, nel 1997, gli U2 lanciarono un messaggio forte con il loro concerto a Kosevo: Sarajevo era tornata a essere protagonista nel mondo.

Oggi, a quattro decenni dalle Olimpiadi, la gente torna a Sarajevo, ma questa volta per festeggiare. Viene per la musica, il cinema, l’arte, la gastronomia e l’energia della vita cittadina. Viene per i grandi nomi della cultura mondiale, ma anche per gli artisti di questa città le cui canzoni viaggiano ben oltre i suoi confini.

(ITALPRESS).

-Foto Fena-

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