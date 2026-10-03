Locazioni brevi, convocato per il 22 ottobre un tavolo di confronto al Mitur con le associazioni di categoria

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero del Turismo annuncia l’avvio di un tavolo congiunto di confronto con le associazioni di categoria dell’ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera sulla proposta di regolamentazione europea in materia di locazioni brevi. Il tavolo sarà convocato il 22 ottobre presso la sede del ministero del Turismo.
– foto IPA Agency –
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