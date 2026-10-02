MILANO (ITALPRESS) – “Ho parlato con il ministro Giuli e il sindaco Sala, anche per il Castello Sforzesco abbiamo intenzione di riproporre l’iniziativa dell’orario prolungato, magari gia’ a Pasqua”. Lo ha spiegato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine dell’evento ‘Futura’ al Teatro alla Scala di Milano”. Ad agosto 2026, e’ stata fatta la prima sperimentazione dell’iniziativa che ha interessato il Colosseo e il Pantheon a Roma e il Castello Sforzesco a Milano. “Questa e’ stata un’idea mia e di Giuli, ci siamo resi conto di avere colpito nel giusto perche’ c’e’ stato un grandissimo afflusso e questo deve permetterci anche di adattare nel futuro le politiche di apertura – ha precisato poi Mazzi – . Magari, a volte, si sta seduti su schemi che appartengono al passato mentre oggi il settore dell’industria si sta molto evolvendo, c’e’ molta tecnologia e i turisti sono molto tecnologici”. Abbiamo capito, ha concluso ii ministro, “che offrire questa opportunita’ al turista e’ un grande successo e quindi incentiveremo questa cosa nel futuro”.

“Lascio al ministro Giorgetti il suo lavoro, tutti cerchiamo di fare un lavoro serio. Io credo che lui abbia inteso, con le parole ‘manovra seria’, quello che noi abbiamo sempre fatto, perché il governo Meloni ha il grande merito di avere dato stabilità. Negli anni del nostro governo abbiamo risparmiato di interessi sul debito pubblico 265 miliardi, cosa che non è riuscita a nessuno dei sei governi precedenti. Quindi, la prossima manovra sarà seria come sono state serie le precedenti. A Giorgetti io ho chiesto di considerare il turismo un investimento. Per un Paese come l’Italia il turismo va considerato un investimento perché il valore che crea è da settore pilastro dell’economia“, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency –

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