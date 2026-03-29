ROMA (ITALPRESS) – Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare martedì sera, allo stadio Bilino Polje di Zenica, la sfida tra Bosnia e Italia, finale del play-off mondiale. Al suo fianco, i collaboratori Nicolas Danos e Benjamin Pages; quarto ufficiale, lo spagnolo José Maria Sanchez; al Var Jerome Brisard e Willy Delajod.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]