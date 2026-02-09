Bosch Power Tools debutta a MyPlant & Garden

MILANO (ITALPRESS) – La divisione Power Tools di Bosch Italia presenta l’offerta di soluzioni a batteria 18V per il giardinaggio durante la decima edizione di MyPlant & Garden, la più importante fiera professionale dedicata al verde, in programma a Fiera Milano Rho dal 18 al 20 febbraio. Presente per la prima volta a MyPlant & Garden, Bosch Power Tools esporrà i propri elettroutensili all’interno del Padiglione 20, Stand A09 – B10. I visitatori potranno scoprire le gamme Garden PRO e Garden DIY, pensate rispettivamente per il professionista e per il consumatore privato, a conferma dell’impegno dell’azienda nello sviluppo di tecnologie sempre più performanti, sostenibili e orientate alla massima libertà di utilizzo.

La gamma di elettroutensili per il giardinaggio di Bosch Professional è progettata per garantire il massimo del comfort e delle prestazioni anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. I robusti motori Brushless e la tecnologia avanzata del sistema Bosch Professional 18V assicurano potenza, affidabilità e lunga durata, rendendo questi utensili ideali per giardini complessi, siepi lunghe e fitte o grandi superfici erbose. Le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V sono il cuore dell’alleanza AMPShare, che consente di alimentare con una sola batteria numerosi utensili professionali di marchi diversi, offrendo massima flessibilità sul lavoro. Tra le principali novità della gamma Garden PRO 2026 presentate in fiera ci sono i nuovi rasaerba a doppia batteria 18V, progettati per offrire prestazioni elevate anche su prati di grandi dimensioni. Il modello GRA 18V2-46 garantisce potenza e robustezza grazie al motore Brushless, a un design solido, alla funzione di mulching e allo stoccaggio verticale salvaspazio. Accanto a questo, Bosch presenta anche il nuovo GRA 18V2-46 SP, modello semovente disponibile da marzo 2026, dotato di due batterie 18V per assicurare maggiore autonomia e durata. Il rasaerba è equipaggiato con display HMI per la regolazione continua della velocità, avviamento graduale, ruote in gomma per una trazione ottimale e un’esperienza di taglio fluida e confortevole anche su superfici difficili.

Per la cura delle siepi, invece, debutta il nuovo tagliasiepi ad asta lunga a batteria GHE 18V-50 FP, ideale per siepi alte e cespugli folti. Grazie al motore Brushless, alla testa angolata regolabile, al sistema Anti-Blocking Bosch e alla bassa rumorosità, garantisce risultati precisi e massima libertà di movimento in ogni posizione di lavoro. Completa l’offerta professionale il nuovo decespugliatore GFR 18V-25 BH, pensato per affrontare anche il sottobosco più ostinato. Il motore Brushless da 600 W, il controllo elettronico della velocità e il sistema antibloccaggio Anti-Tangle assicurano un taglio uniforme, efficiente e confortevole. Bosch amplia infine la gamma con le nuove miniseghe a catena da potatura GKE 18V-15 e GKE 18V-20, leggere e compatte, ideali per lavorare in spazi ristretti. Entrambi i modelli sono dotati di motore Brushless, sistema di Kickback Detection, lubrificazione automatica e tensionamento senza attrezzi, per un utilizzo sicuro, pratico ed efficiente.

Per il fai-da-te, Bosch propone la gamma Garden DIY, basata sul sistema POWER FOR ALL ALLIANCE, che consente di utilizzare un’unica batteria da 18V per oltre 40 utensili Bosch e numerosi altri prodotti di marchi partner, per il fai-da-te e il giardinaggio dentro e intorno alla casa. Tra le novità e figurano i nuovi robot rasaerba VisiMow 18V-100 e VisiMow 18V-200, che garantiscono un prato perfetto in totale autonomia. Grazie al sistema SmartVision, con telecamera WDR e intelligenza artificiale avanzata, i robot riconoscono l’erba e individuano con precisione le aree da tagliare, evitando gli ostacoli tramite sensori a ultrasuoni e sistemi di rilevamento degli urti. Le funzioni AutoMow e SpotMow permettono sia un taglio continuo e intelligente sia interventi mirati su aree specifiche del prato. Bosch presenta inoltre la nuova gamma di rasaerba a batteria al litio Rotak 18V, disponibile nei modelli Rotak 18V-32, 18V-34, 18V2-38 e 18V2-43. I rasaerba combinano libertà di movimento, potenza e precisione grazie ai motori Brushless e a soluzioni pratiche come lo stoccaggio verticale, lo svuotamento del sacco con una sola mano e la funzione di mulching.

Chiude l’offerta DIY il nuovo biotrituratore a batteria UniversalShredder 2x18V-25, che assicura prestazioni a 36V grazie a due batterie POWER FOR ALL da 18V. Il motore Brushless, il sistema di taglio a tre lame in acciaio temperato e la tecnologia OptiCut garantiscono una triturazione efficiente e continua di legno e residui da giardino, trasformando gli scarti in compost in modo semplice e sostenibile.

