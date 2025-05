Bosch lancia una nuova gamma di strumenti di misura per i professionisti del settore elettrico

MILANO (ITALPRESS) – Con cinque nuovi tester elettrici, Bosch offre per la prima volta una tecnologia di misurazione pensata specificamente per i professionisti del settore elettrico. In futuro, potranno trovare tutti gli strumenti di cui hanno bisogno presso un unico fornitore: dagli utensili manuali isolati alla tecnologia di misurazione, fino agli elettroutensili come avvitatori e trapani e gli utensili speciali come i tre nuovi utensili idraulici a batteria, crimpatrice, tagliacavi e punzonatrice.

La nuova gamma comprende un tester senza contatto, un tester di tensione bipolare, una pinza amperometrica, una pinza amperometrica a forcella e un multimetro digitale. Il tester di tensione GVD 1000-17 Professional consente agli elettricisti di eseguire rapidamente test senza contatto, sia che stiano controllando la tensione su una presa o su una scatola di fusibili. Il tester di tensione GVT 1000-15 Professional misura la tensione AC e DC e indica le tensioni fino a 1000 V con segnali visivi, acustici e vibrazione. È possibile misurare efficacemente anche l’assenza di tensione con la misurazione bipolare.

Con le pinze amperometriche GFM 1000-15 Professional e GMC 600-15 Professional gli elettricisti possono misurare in modo dettagliato variabili elettriche come la corrente alternata, la tensione e la resistenza. Entrambe le pinze amperometriche hanno il display LCD invertito con scritta grande bianca su sfondo nero, facilmente leggibile anche in ambienti poco illuminati. La pinza amperometrica compatta GMC 600-15 Professional misura la corrente alternata fino a 600 A e, utilizzando i cavi di misura in dotazione, tensioni fino a 600 V AC/DC e resistenze fino a 40 megaohm.

La pinza amperometrica GFM 1000-15 Professional misura la corrente alternata fino a 200 A, tensioni fino a 1000 V AC/DC e resistenze fino a 60 megaohm. Con le sue pinze aperte, è idonea per lavorare in spazi ristretti, come quadri elettrici con cablaggi fitti. Il multimetro digitale GDM 600-15 Professional offre le più complete funzioni di misurazione. Misura tensioni fino a 600 V, correnti AC e DC fino a 10 A, resistenze fino a 40 megaohm e altri parametri come la frequenza, la capacità, i millivolt (AC/DC) e la continuità.

Il multimetro può essere posizionato con il supporto antiscivolo o applicato a superfici metalliche con il gancio magnetico MH1 Professional, disponibile separatamente. Come le pinze amperometriche, il multimetro ha il display LCD invertito e la funzione Dual Power. Il dispositivo ha superato il test di caduta da un’altezza di due metri, è certificato IP65 ed è pertanto impermeabile alla polvere e protetto dagli spruzzi di acqua.

-Foto ufficio stampa Bosch-

(ITALPRESS).