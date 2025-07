Bosch lancia il primo sensore per la pressione degli pneumatici basato sul Bluetooth

MILANO (ITALPRESS) – I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) sono già obbligatori per legge sulle auto. Con il nuovo SMP290, Bosch ha sviluppato e lanciato il primo sensore MEMS (sistema microelettromeccanico) estremamente compatto con interfaccia Bluetooth Low Energy (BLE) integrata per la misurazione della pressione degli pneumatici. Si tratta della prima soluzione completamente integrata con interfaccia Bluetooth disponibile sul mercato.

Il sensore combina tutti i componenti essenziali per il TPMS. Tra questi, un microcontrollore, l’interfaccia Bluetooth, un sensore di accelerazione a due assi, nonché sensori di pressione e temperatura. Le caratteristiche che rendono speciale l’SMP290 sono l’elevato livello d’integrazione e il consumo energetico estremamente basso, che consente una durata operativa fino a dieci anni. Il potenziale maggiore, tuttavia, risiede nella comunicazione wireless bidirezionale.

“La funzionalità Bluetooth migliora non solo l’efficienza, ma anche la sicurezza del sensore per tutta la sua vita utile”, ha spiegato Peter Wolfangel, membro del Cda di Bosch Mobility Electronics e responsabile di sviluppo. La connessione Bluetooth consente una comunicazione sicura tra il sensore e il veicolo. Il software del sensore può essere aggiornato in modo semplice e veloce in modalità “over-the-air”, assicurando che rimanga aggiornato per tutto il suo ciclo di vita. L’SMP290 presenta vantaggi sia tecnici sia commerciali in diversi livelli della catena del valore. Come componente per gli integratori di sistema, consente di risparmiare spazio ed energia. Come elementi dell’architettura del veicolo, permette alle case costruttrici di sfruttare le sinergie con altri sistemi BLE. Inoltre, la funzionalità Bluetooth consente applicazioni di facile utilizzo, per esempio la possibilità di monitorare comodamente la pressione degli pneumatici direttamente dallo smartphone.

