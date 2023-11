Bosch e il futuro delle due ruote, nuovi software e nuovi propulsori

ROMA (ITALPRESS) - Il mondo della mobilità sta cambiando e quello delle due ruote non fa eccezione. Per questo Bosch ha sviluppato una serie di ulteriori innovazioni tecnologiche con soluzioni software e nuovi sistemi di propulsione che guardano al futuro. A partire dagli inediti sistemi di assistenza alla guida e le nuove soluzioni di elettrificazione e connettività smart. Dal 2019 al 2023, le vendite della divisione Two-Wheeler & Powersports di Bosch sono cresciute in media dell'8 per cento nonostante la sfavorevole situazione congiunturale. col3/tvi/gtr