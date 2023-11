MILANO (ITALPRESS) – Digitalizzato, connesso, elettrificato: il mondo della mobilità sta cambiando e quello delle due ruote non fa eccezione. Dopo aver reso più sicura la guida per i motociclisti con il Motorcycle Stability Control (MSC), Bosch ha tutta una serie di ulteriori innovazioni tecnologiche da mettere in campo. Con gli innovativi sistemi di assistenza alla guida e le nuove soluzioni di elettrificazione e connettività smart, Bosch procede a gran velocità nel segmento delle due ruote. Soprattutto, Bosch ha il potenziale per ottenere grandi risultati con le soluzioni software, che stanno assumendo un ruolo di rilievo anche nel mercato delle moto. “Oggi che il mondo delle due ruote attraversa un momento di cambiamenti sostanziali, Bosch rende le moto a prova di futuro”, ha dichiarato Geoff Liersch, responsabile della divisione Two-Wheeler & Powersports di Bosch, a EICMA 2023, il Salone del ciclo e motociclo a Milano. “Bosch ha una vasta esperienza di software ed elettromobilità e ora applica queste conoscenze al mondo delle moto”.

