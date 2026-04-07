Bosch alla Milano Marathon per sostenere Magica Cleme e Laureus

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Bosch Italia rinnova il proprio impegno nel segno della solidarietà partecipando alla Milano Marathon, in programma domenica. Le collaboratrici e i collaboratori Bosch prenderanno parte alla manifestazione, correndo a sostegno di due realtà benefiche che operano a favore di bambini e ragazzi che affrontano difficoltà di diversa natura. Da una parte, Fondazione Magica Cleme, impegnata ad aiutare i bambini in cura oncologica e le loro famiglie. Dall’altra, Fondazione Laureus Italia che, attraverso attività sportive ed educative gratuite, supporta la crescita di giovani provenienti dai contesti socioeconomici più vulnerabili e nei quali il rischio di esclusione sociale, disuguaglianze e abbandono scolastico è più alto. Alcuni collaboratori Bosch correranno individualmente l’intera maratona di 42,195 km, mentre altri parteciperanno suddivisi in team alla Relay Marathon, la staffetta benefica non competitiva suddivisa in quattro frazioni di diversa lunghezza. Complessivamente, saranno circa 150 persone, tra collaboratori Bosch e loro familiari, suddivisi in 37 team, a partecipare alla corsa. L’iniziativa si inserisce nel Charity Program della maratona, che consente a runner, aziende e organizzazioni di trasformare ogni chilometro percorso in un gesto concreto a favore della comunità. Con la propria partecipazione, quindi, Bosch contribuirà a sostenere i progetti di Fondazione Magica Cleme e Fondazione Laureus Italia.

La prima ha l’obiettivo di regalare momenti di gioia e condivisione durante il percorso di cura oncologica, promuovendo iniziative dedicate ai piccoli pazienti e ai loro familiari, tra cui laboratori, gite ed esperienze nel fine settimana per tutta la famiglia, vacanze estive, programmi specifici per adolescenti e assistenza domiciliare. I fondi raccolti grazie alla Milano Marathon saranno utilizzati per sostenere progetti già consolidati e nuove iniziative, come la pet therapy. Correndo al fianco di Fondazione Laureus Italia, inoltre, Bosch sosterrà il progetto “Sport for Good” che promuove lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale. Attraverso attività gratuite e programmi strutturati, l’iniziativa offre a bambini e ragazzi provenienti da contesti vulnerabili l’opportunità di sviluppare competenze trasversali. Il progetto affronta temi cruciali come la povertà educativa, il bullismo e il rischio di esclusione sociale, coinvolgendo scuole, associazioni sportive e servizi sociali su tutto il territorio nazionale. Attraverso la partecipazione alla Milano Marathon, Bosch Italia conferma il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale, contribuendo concretamente a iniziative di valore e offrendo al tempo stesso ai propri collaboratori un’opportunità di coinvolgimento attivo. Un’esperienza che unisce solidarietà e condivisione, rafforzando il senso di comunità dentro e fuori l’azienda.

– foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).