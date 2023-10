Bosch, Aimone Cat “Ripensare mobilità ampliando prospettiva”

PALERMO (ITALPRESS) - “Partecipiamo a questa iniziativa dalla prima edizione. Siamo qui per vedere questo cambiamento della mobilità a 360 gradi. Per noi mobilità significa andarsi ad occupare di tutti i mezzi di trasporto, dalle macchine alle moto, alle bici, ma anche ai mezzi pubblici, ai tram dove abbiamo delle soluzioni di sicurezza all’avanguardia. Bisogna quindi ripensare al tema della mobilità a 360 gradi non fermandosi solo alle vettura, ma allargando la prospettiva cercando di offrire una multimodalità e la capacità di spostarsi con diversi mezzi”. Così Gabriele Aimone Cat, Head media relation di Bosch, a margine della tredicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’agenzia di stampa Italpress e di Sicilia Motori. “Sistemi di propulsione? Ormai anche qui il panorama si è fatto molto vario, non c’è solamente il motore a combustione, si lavora sull’elettrico, sulle fuel cell, sull’idrogeno. Quindi, anche in questo senso, si è fatta tanta ricerca e innovazione per permettere ai mezzi di trasporto di essere sempre più sostenibili e attendi all’ambiente”. xd6/tvi/gtr