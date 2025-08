Bosch accelera la crescita del settore HVAC con una nuova acquisizione

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Bosch ha portato a termine la più grande acquisizione della sua storia. L’acquisizione delle attività HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria) in ambito residenziale e light commercial di Johnson Controls e della joint venture Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.

“Con la più grande acquisizione nella storia della nostra azienda, stiamo accelerando la nostra crescita, espandendo la nostra presenza a livello globale e riequilibrando il nostro business rafforzando i settori dell’energia e delle tecnologie per l’edilizia: questo rende Bosch più forte e solida, in linea con la nostra strategia aziendale 2030”, ha affermato Stefan Hartung, presidente del Cda di Bosch.

Il prezzo di acquisto è di 8 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro) ed è soggetto ai consueti adeguamenti. Con questa acquisizione, la divisione Home Comfort di Bosch quasi raddoppia le sue dimensioni, superando i 25.000 collaboratori e gli 8 miliardi di euro di fatturato.

Bosch amplia così significativamente la propria presenza, soprattutto in America e in Asia, diventando uno dei maggiori fornitori sul mercato di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria per edifici residenziali e piccoli edifici commerciali in tutto il mondo. Secondo le analisi Bosch, nel 2024 il mercato globale dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria aveva un valore di oltre 150 miliardi di euro, di cui due terzi sono attribuibili esclusivamente ai sistemi di condizionamento.

La domanda continuerà ad aumentare significativamente nei prossimi anni a causa del riscaldamento globale e di altri fattori. Secondo le previsioni di Bosch, entro il 2030 le vendite di unità di condizionamento dell’aria in tutto il mondo dovrebbero aumentare a oltre 200 milioni di unità all’anno, quasi un quinto in più rispetto al 2024.

