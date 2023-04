MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in rialzo a Piazza Affari, dove l’indice Ftse Mib ha guadagnato l’1,29% a 27.213 punti. Gli acquisti si sono concentrati sulle banche, sui titoli deil comparto turistico e sulle utility. A Piazza Affari in luce Leonardo (+2,73%), Enel (+3,3%), Unicredit (+2,8%). Male Moncler (-1,53%). Per quanto riguarda le materia prime, il petrolio è in calo (Brent -0,04% a 84,95 dollari e Wti -0,2% a 80,45 dollari). In calo l’oro ma sempre sopra i 2mila dollari l’oncia. L’euro passa di mano a 1,092 dollari (1,0920 ieri) e a 143,83 yen. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it