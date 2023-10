Borla “Da Intesa Sanpaolo 1 mld per le imprese al femminile”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il tema dell'imprenditoria femminile è fondamentale in Italia e il Pnrr è decisivo per ridare spazio a metà del Paese che non ha al momento ancora le pari opportunità che vogliamo che abbia. Per questo Intesa Sanpaolo aggiunge il plafond di un miliardo in finanziamenti per le imprese al femminile". A dirlo Virginia Borla, Responsabile Business Governance Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'evento a Firenze dedicato alle aziende vincitrici del premio Women Value Company 2023, organizzato dal Gruppo bancario in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario. col/fsc/gsl