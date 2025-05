Borg “Nave Conscience? Arriveranno comunicazioni al momento opportuno”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Esteri maltese Ian Borg si è rifiutato di confermare o smentire le indiscrezioni di alcuni media secondo cui il governo israeliano avrebbe chiesto a Malta di bloccare l’accesso alla nave umanitaria Conscience prima che fosse presumibilmente attaccata da droni. Borg, definendo la questione come “delicata”, ha precisato al Times of Malta che il governo farà in merito dele comunicazioni ufficiali quando lo riterrà opportuno.

“Questa è una questione delicata e, quindi, dobbiamo essere prudenti”, ha affermato. La nave Conscience, operata dalla Freedom Flotilla Coalition, era diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari quando è stata presumibilmente colpita da droni venerdì 2 maggio. A seguito di un’ispezione condotta da un perito marittimo nominato dal governo maltese, le autorità hanno annunciato che la Conscience ha subito solo danni lievi ed è considerata adatta alla navigazione.

L’ispezione non ha rilevato aiuti umanitari significativi a bordo, se non una quantità limitata di cibo e acqua destinata principalmente all’equipaggio. La nave trasportava inoltre 32 tonnellate di carburante. Nonostante i danni limitati, Malta continua a rifiutare l’ingresso della nave nei suoi porti. Il governo ha indicato che sosterrà le riparazioni necessarie affinché l’imbarcazione possa proseguire il suo viaggio – permettendo così a Malta di mantenere una posizione di non coinvolgimento ed evitando al contempo di ostacolare direttamente la missione umanitaria della nave.

