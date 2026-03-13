Bonaccorti. Ruta “Era generosa, mi ha insegnato a non essere gelosa”

ROMA (ITALPRESS) - “Mi ha insegnato, ed è la cosa più importante che mi porto dentro, non solo a fare la conduttrice ma a non essere mai invidiosa e gelosa delle colleghe donne e delle giovani donne. E’ stato un insegnamento fondamentale perché ha cambiato tutta la prospettiva del mio lavoro, perché c’è sempre da apprendere dai giovani ma anche da dare. Era tanto generosa e nel mio piccolo ho cercato di replicare”. Così Maria Teresa Ruta arrivando alla camera ardente di Enrica Bonaccorti. xb1/tvi/gtr