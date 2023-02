Bonaccini “Se Valditara continua su questa strada dimissioni opportune”

"Non sono uno che chiede ogni giorno le dimissioni a un ministro soltanto per poter dire che c'è un'opposizione che fa il suo mestiere. Credo, però, che se Valditara continua su questa strada, chiedere le due dimissioni sia opportuno". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alle primarie del Pd, Stefano Bonaccini, a margine di un evento a Milano, in merito alle dichiarazioni di Valditara sulla lettera della preside dopo il pestaggio a Firenze. xa1/mgg/gsl