Bombardieri “Preoccupa aumento costi energia apriremo confronto con Governo”

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo ancora stati contattati dal governo. Ovviamente siamo preoccupati perché l'aumento del costo dei carburanti e soprattutto dell'energia rischia di avere ripercussioni immediate per l'attività delle aziende e quindi direttamente nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici". Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine di un convegno . "Quindi - prosegue -, aspettiamo qualche giorno e pensiamo di aprire un confronto con il governo anche sulle ricadute di questo aumento dei prezzi". xb1/ads/mca2