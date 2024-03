Bombardieri “Necessario affrontare il tema del lavoro precario”

ROMA (ITALPRESS) - "I dati sembrano dimostrare che il tema dei lavoratori e dei giovani precari non esiste più. Tanti hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro stabile, hanno difficoltà a costruirsi una vita. Noi oggi lanciamo una campagna per dar diventare questi fantasmi persone. Chiediamo alla politica, al governo, all'opinione pubblica di occuparsi di questi giovani che oggi non riescono a trovare un futuro per la loro vita", ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.