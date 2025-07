Bombardieri “Morti sul lavoro una strage infermabile, Uil cresce”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Quella delle morti sul lavoro è una strage non si vuole fermare. Ognuno deve assumersi la propria responsabilità. Il Governo ha aperto un tavolo, sicuramente un fatto positivo. Adesso servono i fatti concreti, servono le decisioni, serve intervenire sugli appalti a cascata e sulle gare al massimo ribasso. Serve decidere di utilizzare le risorse e ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Noi ovviamente lo stiamo facendo e auspichiamo che al più presto o facciano anche gli altri. Non è più tollerabile questa strage quotidiana di persone che lasciano la vita solo perché vanno a lavorare". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, oggi a Cagliari per il Consiglio confederale della Uil Sardegna che ha eletto la nuova segretaria regionale Fulvia Murru. E proprio a proposito della nuova segretaria sarda ha commentato: "Un'organizzazione che continua a crescere e si adegua ai cambiamenti dei tempi. Una nuova segretaria generale per svolgere nuove funzioni e raggiungere nuovi obiettivi in un territorio complicato. Ci sono tante crisi industriali che attraversano questa terra ed è necessario trovare un modello di sviluppo che dia soddisfazione a chi rimane qui".