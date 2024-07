Bombardieri “L’autonomia renderà le persone più povere”

ROMA (ITALPRESS) - L’autonomia differenziata “non fa bene al Paese perché le persone rischiano di perdere ancora e di diventare più povere, rischiano i pensionati che vedrebbero diminuita la qualità dell’assistenza e soprattutto un'assistenza diversa tra le Regioni del Mezzogiorno e quelle del Nord. Rischia soprattutto il lavoro e chi di lavoro ha vissuto per tanti anni". Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in occasione dell’iniziativa organizzata dalla Uil Pensionati per la raccolta firme per il Referendum abrogativo sull'autonomia differenziata. xb1/sat/gtr