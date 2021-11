Bombardieri “Governo ci convochi, pazienza ha un limite”

"Continuiamo ad aspettare dal governo le convocazioni: una sulla riforma del fisco e l’altra per capire se in questa manovra ci sono gli spazi per interventi sulle pensioni". Lo ha detto il segretario generale della UIL, Pier Paolo Bombardieri, a margine della tappa conclusiva di "Uil Tour 2021". tan/sat/red