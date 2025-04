Bombardamento russo a Sumy, Zelensky “Decine di civili uccisi”

ROMA (ITALPRESS) – Bombardamento russo contro i civili a Sumy, in Ucraina. “Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada… E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

“Decine di civili sono rimasti uccisi e feriti. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. È attualmente in corso un’operazione di salvataggio. Tutti i servizi necessari funzionano”, prosegue Zelensky.

“È necessaria una forte risposta mondiale – scrive ancora il presidente ucraino -. Gli Stati Uniti, l’Europa, tutti nel mondo che vogliono porre fine a questa guerra e a queste uccisioni. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando questa guerra. Senza pressione sull’aggressore, la pace è impossibile. I colloqui non hanno mai fermato gli attacchi missilistici. La Russia va trattata come un terrorista”.

– Foto canale Telegram Volodymyr Zelensky –

(ITALPRESS)