Bomba d’acqua nel Nuorese, evacuazioni e allagamenti

NUORO (ITALPRESS) – Forte bomba d’acqua nel Nuorese. Piogge intense hanno interessato i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, causando allagamenti stradali e rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra. Sul posto sono attualmente operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Ulteriori squadre, attrezzate per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali e provenienti dai Comandi di Sassari e Cagliari, stanno raggiungendo l’area colpita per potenziare il dispositivo di soccorso.

In questa fase, le operazioni sono concentrate prioritariamente sulla messa in sicurezza delle persone e sulla gestione delle situazioni di maggiore criticità. L’emergenza richiede un impegno significativo da parte dei soccorritori: al momento si registrano 97 interventi ancora in coda, a conferma dell’elevato numero di richieste di assistenza legate all’ondata di maltempo. Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono le attività sul territorio per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e garantire la sicurezza della popolazione.

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