BERNAREGGIO (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) – Ancora forti piogge, vento e trombe d’aria nella Brianza monzese, già notevolmente colpita dai rovesci lo scorso venerdì. A Bernareggio, in via Obizzone, la bomba d’acqua ha provocato la caduta di un pino da un’abitazione privata – probabilmente già parzialmente reso instabile dal maltempo della scorsa settimana – su alcune auto parcheggiate per strada. Nessun ferito. Immediato l’intervento die Vigili del Fuoco per liberare la carreggiata. (ITALPRESS).

Foto:Trl