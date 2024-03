BOLOGNA (ITALPRESS) – Un donna e i suoi tre figli, tutti sotto i sei anni, sono morti questa notte a Bologna in via Bertocchi, a causa di un incendio, probabilmente sviluppatosi in una casa a causa del corto circuito di una stufa elettrica. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo e l’appartamento sequestrato. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma