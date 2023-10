BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna apre la domenica calcistica con il successo per 3-0 sull’Empoli: al Dall’Ara l’uomo partita è Riccardo Orsolini, autore di una splendida tripletta. Dopo un primo tempo equilibrato e dai ritmi vivaci, nella ripresa il Bologna legittima la vittoria. Parte forte l’Empoli che già al 4′ sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Ebuehi su corner; quattro minuti più tardi ci prova anche Caputo, ma Skorupski è ben appostato sul primo palo. Superate le iniziali difficoltà difensive, il Bologna inizia a prendere campo e a sfruttare la velocità degli esterni, in particolare di un ispirato Orsolini. Dopo un avvio decisamente più convincente, l’Empoli è costretto a retrocedere nella sua metà campo. Il tiro parato di Ndoye al 20′ è anticipatorio del vantaggio rossoblù. Al 21′ proprio Orsolini si libera in area di Walukiewicz, grazie a uno splendido controllo orientato, e di sinistro batte Berisha, portando il Bologna in vantaggio.

L’Empoli reagisce immediatamente colpendo il palo con Maleh: al 37′ gli ospiti si vedono annullare la rete di Caputo per la posizione irregolare dell’assistman Ebuehi. Nel recupero, su contropiede condotto da Ndoye, Zirkzee ha la chance del raddoppio, ma Berisha si tuffa repentinamente, neutralizzando il destro dell’attaccante. Nonostante il caldo, anche nel secondo tempo la partita è ricca di occasioni e giocata su una buona intensità. Al 64′, su angolo di Cancellieri, Caputo sfiora il pari, coordinandosi al volo. Proprio, però, nel momento migliore dell’Empoli, il Bologna segna la rete del 2-0 ancora con Orsolini. Dopo aver fallito un facile tap-in un minuto prima, al 66′ il capitano dei rossoblù riceve in area da Ferguson e segna di sinistro. Il gol è una mazzata psicologica enorme per l’Empoli, incapace di riprendersi neanche dopo gli ingressi di Shpendi, Destro e Cancellieri. Al secondo minuto di recupero, Orsolini corona la sua splendida domenica, segnando la rete del definitivo 3-0. Seconda vittoria in campionato per il Bologna che interrompe la striscia di tre pareggi consecutivi per 0-0; sesta sconfitta su sette per l’Empoli, nonostante sprazzi di bel gioco e timidi segnali di ripresa.

– foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

