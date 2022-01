Bollette, gli aiuti del Governo coprono solo il 6% dei rincari

Gli aiuti governativi a famiglie e imprese per contrastare il caro-bollette sono del tutto insufficienti. A sottolinearlo è la CGIA, che ha stimato gli aumenti energetici relativi al 2022 e, a seguito degli aiuti messi in campo dal Governo Draghi per "raffreddare" i prezzi, anche la percentuale di abbattimento dei rincari. fsc/