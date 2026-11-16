Bolelli-Vavassori ko all’esordio nelle Atp Finals contro Zeballos-Granollers

TORINO (ITALPRESS) – Arriva una sconfitta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo match delle Atp Finals di doppio. Sul cemento dell’Inalpi Arena, la coppia azzurra, quinta testa di serie del torneo, si arrende all’argentino Horacio Zeballos e allo spagnolo Marcel Granollers, numero tre del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato in un’ora e 18 minuti di gioco.
– Foto Ipa Agency –
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