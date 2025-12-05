WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Premio Fifa per la Pace è stato assegnato al presidente statunitense Donald Trump. Il riconoscimento, istituito quest’anno per premiare “le persone che hanno intrapreso azioni eccezionali e straordinarie per la pace”, è stato consegnato al tycoon durante il sorteggio a Washington della Coppa del Mondo 2026 che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico.

“È uno dei più grandi onori della mia vita, con Gianni (Infantino, ndr) abbiamo discusso su come salvare milioni di vite. Ci sono tante guerre che siamo riusciti a terminare o scongiurare prima che iniziassero. Il mondo oggi è un posto più sicuro, gli Stati Uniti non erano in buona posizione, ora siamo il Paese più ambito al mondo e la situazione resterà questa”, ha detto Trump. “Infantino ha fatto un lavoro fantastico, ha stabilito nuovi record sulla vendita dei biglietti. I numeri sono oltre ogni aspettative. Credo che ci sarà un evento che il mondo non ha mai visto, non ho mai visto un entusiasmo del genere. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Messico e Canada per coordinarci, le relazioni con questi due Paesi sono molto buone”, ha aggiunto Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha ringraziato la famiglia e la first lady Melania Trump, oltre alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il primo ministro canadese Mark Carney, citati per il loro “coordinamento, amicizia e relazione” nel percorso che ha portato al riconoscimento. La Fifa aveva annunciato la creazione del premio il 5 novembre, circa un mese dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2026 a María Corina Machado, attivista venezuelana per la democrazia. Machado riceverà il Nobel il 10 dicembre durante la cerimonia ufficiale a Oslo, in Norvegia.

Con la sua esibizione Andrea Bocelli aveva in precedenza aperto la cerimonia del sorteggio della Coppa del Mondo 2026 di calcio a Washington. Il tenore italiano, sotto gli occhi del presidente statunitense Donald Trump, ha eseguito ‘Nessun Dorma’. Il torneo iridato si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico.

“Sarà la più grande Coppa del Mondo, il più grande evento sportivo che l’umanità abbia mai visto e vedrà mai. Dall’11 giugno al 19 luglio avremo un’estate bellissima, con un evento stellare: 7 milioni di persone riempiranno gli stadi e 6 miliardi di persone guarderanno l’evento da tutto il mondo. Lo dico nell’inglese americano: 104 Super Bowl in un mese, questa è la scala dell’evento che abbiamo organizzato”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino nel discorso che ha preceduto il sorteggio. “La lingua del calcio è la lingua della passione, dell’amore e della felicità. La Fifa è il fornitore della felicità all’umanità da oltre 100 anni”, ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).