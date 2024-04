ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti di questo accordo che, utilizzando il Fondo di Solidarietà su base esclusivamente volontaria, va incontro alle esigenze aziendali di favorire l’uscita anticipata dei lavoratori bilanciandola con un alto numero di assunzioni, prevalentemente nella rete commerciale”. Così la segretaria nazionale Uilca, Mariangela Verga, commenta l’accordo per il ricambio generazionale raggiunto in serata in Bnl, dopo giorni di intenso confronto.

L’intesa prevede la possibilità di uscita di potenziali 908 lavoratori, di cui 474 attraverso il ricorso al Fondo di Solidarietà di settore e per i rimanenti attraverso il pensionamento diretto. Previsti anche incentivi per quanti hanno già maturato o matureranno, entro il primo luglio 2025, il diritto alla pensione anticipata o a “quota 100”, “quota 102”, quota “103” e “opzione donna”. A fronte di queste uscite, saranno effettuate fino a 776 assunzioni con un rapporto di sostituzione di uno a uno per la Rete Commerciale, Direct e Csc (dipendenti client facing) e un tasso di ricambio di circa l’85%.

“Il tasso di sostituzione raggiunto è tra i più alti del settore a riprova che il sistema bancario, che gode di un ottimo stato di salute, può e deve generare nuova e buona occupazione. Ancora una volta il Fondo di Solidarietà di settore si conferma strumento essenziale per il ricambio generazionale delle aziende”, continua Verga. “L’accordo di oggi può essere un importante riferimento per tutto il settore grazie alla percentuale di sostituzione raggiunta, all’applicazione della staffetta generazionale e all’attenzione rivolta ai lavoratori in servizio che da tempo aspettavano risposte all’impegno profuso in questi ultimi anni”, dichiara il segretario responsabile Uilca Gruppo Bnl Andrea D’Orazio. “Questo accordo dimostra come relazioni industriali di livello possano consentire soluzioni condivise nell’interesse di azienda e lavoratrici e lavoratori. Ci auguriamo che da ora si possa proseguire su questo percorso per valorizzare sempre di più le persone sotto il profilo sia economico che professionale”, conclude.

