“Blocca l’HPV con la vaccinazione”, al via campagna Serie A Women e MSD Italia

ROMA (ITALPRESS) - "Blocca l'HPV con la vaccinazione" è il nome della nuova campagna lanciata da Serie A Women e Msd Italia. L'iniziativa, approvata dal Ministero della Salute, si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l'aspetto sportivo e che si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto di bloccare il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all'azione del vaccino contro il virus HPV. mec/mgg/gsl