Blitz Usa in Venezuela, l’America spaccata fra favorevoli e contrari

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L’operazione degli Stati Uniti in Venezuela e l'arresto di Nicolas Maduro hanno diviso l'opinione pubblica americana. C'è chi la considera un’azione di forza necessaria e chi teme azioni analoghe in altre aree del mondo e una presidenza che agisce in dispregio degli equilibri costituzionali. Abbiamo raccolto un po' di queste voci fra gli abitanti di Washington. xp6/sat/abr/gsl