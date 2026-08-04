Pecoraro Scanio “Arrestare gli incendiari anche con le tecnologie EcoDigital”

ROMA (ITALPRESS) - "Gli incendi rappresentano una priorità assoluta. Arrestare gli incendiari è un dovere delle autorità e dell’intera collettività nazionale. Esattamente ventisei anni fa, da Ministro dell’Agricoltura, introdussi con un decreto-legge il reato 423 bis di incendio boschivo, una svolta fondamentale nella tutela del nostro patrimonio naturale". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente. "In questi anni sono stati denunciati quasi 120 mila incendi, con circa 10 mila persone denunciate e oltre 300 arresti. Sono risultati importanti, ma non sufficienti. Il cambiamento climatico ha aumentato il rischio incendi e richiede una risposta molto più incisiva e strutturale". ha aggiunto. fsc/mca1 (Fonte video: Fondazione UniVerde)