Tg News – 4/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Migranti, vertice Ue: “Nessuno da Ceuta è entrato in Europa” - A Sofia naziskin tentano assalto a hotel con giovani ebrei italiani - Bessent: “Possibile accordo per riaprire Hormuz” - Tensione nel Campo largo, Schlein stoppa Conte - Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella - Scossa di terremoto tra Pisa, Lucca e Massa e nel Cosentino - Caldo, Giovedì bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate - L’addio a Baresi, il ricordo di ex compagni e mondo del calcio - Previsioni 3B Meteo 5 Agosto mrv