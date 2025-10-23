Blitz antidroga a Nettuno, arrestato un uomo di 33 anni con ingenti dose di stupefacenti

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in una zona di Nettuno nota per tale fenomeno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente ad Aprilia, trovato in possesso di droga e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

L’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso con circa 24 grammi di cocaina, 79 grammi di crack e 76 grammi di hashish, il tutto accuratamente occultato all’interno di un marsupio. Nel corso del controllo, è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico nascosto in una tasca del giubbotto, motivo per cui è stato anche deferito per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nello stesso contesto operativo, un altro uomo, residente a Nettuno e segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. Successivamente, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

