Blitz anticamorra a Napoli, 29 misure cautelari

NAPOLI (ITALPRESS) - I militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 29 indagati (di cui 13 già detenuti, 1 morto per cause naturali prima dell'esecuzione delle misure) poiché gravemente indiziati - a vario titolo - di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione abusiva d'arma da fuoco, tutti aggravati dalle finalità di agevolazione del clan Sorianiello, operante nel rione Traiano, area urbana compresa nel quartiere Soccavo dell'area occidentale della Città di Napoli. mgg/gtr