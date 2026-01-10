Blitz al mercato dell’Esquilino di Roma, 280 kg di prodotti alimentari sequestrati

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dell’Esquilino di Roma si è svegliato ieri mattina sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del quartiere. Dalle prime ore della giornata, le Forze dell’ordine hanno presidiato ingressi e vie di accesso, mentre all’interno venivano passati al setaccio banchi, magazzini, lavoratori e merci. L’operazione, coordinata dal Dirigente del Commissariato di zona, ha visto in campo agenti della Polizia Stato e della Polizia Locale, insieme ad operatori della Capitaneria di Porto, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro, con controlli incrociati su più fronti: dalla normativa in materia di sicurezza igienico-sanitaria, alla tracciabilità degli alimenti, allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino all’immigrazione clandestina. Il protocollo operativo si è sviluppato intorno ad una strategia multitasking, affidata alle privative di ciascuna Forza e Corpo di Polizia, restituendo un bilancio di 280 kg di prodotti alimentari sequestrati e sanzioni comminate per un valore complessivo di oltre 51.000 euro. Per sei attività commerciali è scattata la sospensione della licenza per l’impiego di lavoratori in nero, con contestazioni elevate pari a circa 25.000 euro. Impattanti sono stati anche i risultati sul fronte alimentare: circa 280 kg di prodotti ittici sono stati sequestrati per la distruzione perché privi di etichette e di tracciabilità.

Contestualmente, due titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per gravi violazioni nelle modalità di conservazione degli alimenti, ritenuti alterati e potenzialmente pericolosi per i consumatori. Nel corso dei controlli, agenti della Polizia Locale e tecnici dell’ASL hanno inoltre elevato 16 contestazioni amministrative per occupazioni abusive di suolo pubblico, mancata comunicazione della cessione dell’attività ed irregolarità igienico-sanitarie, irrogando sanzioni per un importo complessivo di circa 5.000 euro. Altre due contestazioni su questo ultimo fronte sono state elevate da personale dell’ASL. La perimetrazione dell’area ha portato anche al ritrovamento da parte degli agenti del Commissariato di P.S. Esquilino di 3 grammi di hashish, sequestrati ad un giovane di origine extracomunitaria, per il quale è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità giudiziaria. Complessivamente, solo nella giornata di ieri, sono oltre 800 le persone identificate lungo il quadrante Esquilino-Viminale, grazie all’attività di controllo del territorio svolta dai Commissariati di zona e dal Compartimento di Polizia Ferroviaria. Sei di queste, prive di documento identificativo, sono state accompagnate presso l’ufficio immigrazione, dove, all’esito degli adempimenti di rito, cinque cittadini extracomunitari sono stati colpiti da provvedimento di espulsione, tre dei quali con contestuale trasferimento presso il CPR di Ponte Galeria. Sono stati sottoposti a verifiche anche i veicoli commerciali utilizzati dagli imprenditori che operano all’interno del mercato di Esquilino, con la contestazione di 23 sanzioni per violazione del codice della strada per un totale complessivo di oltre 2.000 euro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).