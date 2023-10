Blasi (Civico Palermo) “Insegnare ai giovani importanza prevenzione”

PALERMO (ITALPRESS) - "I ragazzi sono fondamentali perché dobbiamo insegnare ai ragazzi a comunicare bene che la prevenzione è veramente l'arma per combattere e per ridurre l'incidenza dei tumori. Naturalmente, prevenzione su tutte e tre i fronti, dalla primaria, alla secondaria e alla terziaria, ma sicuramente i ragazzi devono essere invogliati molto in quella che è la prevenzione anche primaria perché noi abbiamo ad esempio un tumore. che è quello della cervice uterina, dove abbiamo la vaccinazione anti Hpv che è fondamentale perché prevenendo questo tumore non ci sarà più quello della cervice uterina”. Così Livio Blasi, direttore Oncologia medica Arnas del Civico di Palermo, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, Istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. col3/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)