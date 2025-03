MILANO (ITALPRESS) – A poco più di un anno dal lancio sul mercato italiano, Blackcircles.it, azienda multimarca del Gruppo Michelin, fa un primo bilancio del 2024 e guarda con ambizione al 2025.

Il 2024 ha rappresentato il primo vero anno di attività per Blackcircles.it sul mercato italiano, e le vendite hanno superato le stime del 15%. A contribuire a questa performance sono diversi fattori, “tra cui la presenza di un solido servizio clienti e la possibilità per gli utenti di acquistare pneumatici con il servizio di montaggio incluso presso una rete di circa 1000 officine partner su tutto il territorio italiano, aspetto che distingue il brand. Hanno inoltre influito anche la quantità e qualità dei brand e degli articoli disponibili”, sottolinea Blackcircles.

Emanuele Quattrin, amministratore delegato Blackcircles Italy, commenta così: “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora in quanto lanciare una startup è sempre un’operazione sfidante. L’ottima accoglienza da parte dei consumatori italiani alla nostra offerta (www.blackcircles.it) non era scontata. Le recensioni positive su Google Reviews e Trustpilot confermano che la fiducia dei consumatori è ben risposta e ci indicano che la strada intrapresa è quella corretta. L’obiettivo è continuare a crescere in doppia cifra anche nel 2025”.

Blackcircles si pone traguardi ambiziosi per il 2025: aumentare il numero di officine partner per offrire un servizio di montaggio sempre più capillare ed efficiente; miglioramento del percorso del consumatore sul sito, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più facile ed intuitiva; crescita delle vendite, con l’obiettivo di migliorare i risultati del 2024 per rafforzare ulteriormente la presenza nel mercato italiano.

Nel 2024, il mercato europeo degli pneumatici ha registrato una ripresa, con un incremento delle vendite del 5% rispetto all’anno precedente. In particolare, gli pneumatici “All Season” hanno segnato un +16%, mentre quelli invernali sono cresciuti del 7%. Al contrario, le vendite di pneumatici estivi hanno subito una lieve flessione del 2%. Questa tendenza conferma una crescente domanda di soluzioni versatili per tutte le stagioni.

Anche il digitale continua a cambiare le abitudini di acquisto in Italia, infatti 53 milioni di persone, corrispondenti al 90% circa della popolazione, utilizza internet e il 71% è attivo sui social media.

Blackcircles si dice “pronta a rafforzare la sua presenza digitale offrendo agli utenti un’esperienza d’acquisto semplice come un click”.

