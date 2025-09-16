ROMA (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile approda in semifinale alla Billie Jean King Cup 2025. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto, è arrivato quello altrettanto sofferto di Jasmine Paolini, ottava della classifica Wta, che nel secondo singolare ha piegato in rimonta Xinyu Wang, n.34 del mondo, per 4-6 7-6(4) 6-4 ragalando così il 2-0 alla squadra azzurra contro le padrone di casa della Cina sul cemento indoor di Shenzen, nell’incontro di apertura delle Finals. L’Italia, campione in carica, giocherà il 19 settembre, sempre alle 11, contro Spagna o Ucraina; la finale invece è prevista il 21 settembre, sempre alla stessa ora.

“E’ stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio paese e alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia”. Sono le prime parole pronunciate a caldo da Jasmine Paolini. “Nel 2° set la situazione era complicata – ha proseguito ancora la toscana, numero 8 del ranking mondiale – Affrontare le padroni di casa in questa competizione è difficile ma mi sono concentrata su quel che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico e alla fine, come accaduto con Elisabetta, siamo riuscite a vincere entrambe le nostre partite”.

DI COCCIARETTO IL PRIMO PUNTO

A firmare il primo punto in favore dell’Italia era stata Elisabetta Cocciaretto, numero 91 del mondo, che ha battuto in rimonta (doppia rimonta) Yue Yuan, numero 102 del ranking Wta, col punteggio di 4-6 7-5 7-5. L’azzurra nel secondo set ha rimontato e vinto pur essendo sotto nel punteggio per 5-2. Poi si è ripetuta nella terza frazione, dove era di nuovo sotto per 5-2, prima di ribaltare del tutto il match e la rivale cinese. A seguire, nell’altro singolare, in scena Jasmine Paolini, opposta a Xinyu Wang. Infine il doppio, dove il capitano azzurro Tathiana Garbin dovrebbe schierare la coppia Errani-Paolini. L’Italia è campione in carica, avendo vinto la Billie Jean King Cup nel 2024.

“Grazie a tutti. E’ stato incredibile giocare di fronte a un pubblico speciale come questo, sapevo che sarebbe stata dura, c’era tensione e lei giocava in casa. Grazie al mio team e alla mia capitana sono riuscita a rimontare e a lottare fino all’ultima palla: è una grande sensazione essere riuscita due volte nella rimonta, nel secondo e nel terzo set”. Così, ai microfoni di SuperTennis, Elisabetta Cocciaretto, dopo il successo nel primo singolare dei quarti di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. “Lei era molto aggressiva e io mi sono detta di provare a fare tutto quel che potevo fare per cercare di ribaltare quella situazione, sia al secondo che al terzo, senza pensare al risultato. Il mio team mi ha aiutato e così anche il pubblico italiano presente qui in Cina”, ha aggiunto l’azzurra.

