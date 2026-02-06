Bit, un viaggio nell’identità della Liguria per la borsa internazionale del turismo

GENOVA (ITALPRESS) – Lo svelamento della propria identità per accompagnare visitatori e operatori del turismo in un vero e proprio viaggio alla scoperta del territorio. Così la Liguria si presenta all’appuntamento con la Borsa internazionale del Turismo a Milano, in programma a Rho dal 10 al 12 febbraio 2026. Colori, profumi e sapori della regione saranno protagonisti alla BIT per raccontare le novità dell’offerta turistica, sempre più orientata alla sostenibilità e all’accessibilità, circondati dalle immagini iconiche della Liguria, raccontate dalle parole di chi, ispirato da paesaggi unici, ha lasciato traccia di questa emozione nei suoi scritti e nelle sue poesie.

“Anche quest’anno il nostro stand nei tre giorni di BIT vedrà, oltre alla presenza di 25 operatori rappresentativi di tutta la Liguria da Bordighera alle Cinque Terre, un calendario fittissimo di appuntamenti di conferenze stampa, convegni, degustazioni dei nostri prodotti enogastronomici, show cooking e cocktail show a conferma di come sia in costante crescita da parte degli addetti ai lavori del settore l’interesse per una regione come la nostra da vivere 365 giorni all’anno”, afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Il viaggio in Liguria avviene così attraverso lo svelamento e l’illustrazione dei 5 brand territoriali che hanno decretato il successo della Liguria in tutto il mondo. Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Genovesato, Portofino/Tigullio, Cinque Terre/Golfo dei Poeti: cinque grandi totem, che raggiungono i 5 metri di altezza, per altrettanti brand che hanno fatto la storia della nostra terra.

Un colonnato, disposto secondo l’orientamento geografico dei territori, accoglie il visitatore con un mix di immagini, colori commentati da cinque payoff – uno per territorio – che sottolineano la bellezza della Liguria e le emozioni che questa provoca.

L’interno del colonnato sorprende con la rivelazione degli “autori” dei payoff che sono abbinati alle diverse aree, grandi scrittori e scrittrici, protagonisti della letteratura dell’800 e dei primi del ‘900: Katherine Mansfield, David Herbert Lawrence, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche e Mary Shelley. Katy Mansfield innamorata di Riviera dei Fiori (“Il mio cuore scoppia di gioia”), David Herbert Lawrence ammaliato dal cielo di Riviera delle Palme (“Un cielo limpido come la cosa più importante”), Charles Dickens che sogna la felicità perfetta a Genova (“Un perfetto sogno di felicità”), Nietzsche immerso nel paradiso di Portofino e il Tigullio (“Ho un paradiso ai miei piedi”) e Mary Shelley incantata da Golfo dei Poeti (“Una sorta di incanto ci avvolge”): voci che hanno raccontato e ancora oggi raccontano la meraviglia della Liguria, le cui testimonianze qui raccolte sono frutto di uno studio puntuale dei loro scritti.

Un gioco di scoperta che conserva inoltre al suo interno la dimensione più “privata” dell’area conferenze, mentre al di fuori del colonnato, come in una moderna agorà, prenderanno posto gli operatori della Liguria (25 per questa edizione) e l’area food, per la degustazione e la presentazione delle eccellenze del territorio.

Questa zona, in particolare, è dedicata alla cucina ligure che, nell’insieme della cucina italiana, è stata dichiarata Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Trovano qui spazio i circa 300 alimenti, vini e materie prime iscritti nell’Atlante dei Prodotti Tipici della Liguria che elenca i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), valorizzando le eccellenze del territorio dalla “A” di acciuga alla “Z” della zuppa di cozze.

“Tradizionali” sono i prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (ai sensi del D.L. 173/98 e D.M. 350/99). I prodotti tradizionali vengono archiviati nell’ Atlante regionale che indica le zone e le tecniche di produzione. Alcuni prodotti sono anche stati individuati come Presìdi di Slow Food. Maggiori informazioni sull’Atlante dei prodotti tipici sono al link: https://www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/prod otti.html

