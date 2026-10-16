Biometano in agricoltura, a Roma un confronto su innovazione e sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare il biometano prodotto dalle aziende agricole e approfondire le opportunità offerte dai nuovi sistemi di rifornimento direttamente in campo per un’economia sempre più circolare e sostenibile: sono questi gli obiettivi dell’iniziativa “Biometano. Innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo”, in programma martedì 27 ottobre 2026, alle ore 10:00, a Roma, presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43 e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale. (Accoglienza e accredito dei partecipanti dalle ore 9:30).

L’incontro è promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB – Consorzio Italiano Biogas ed EBA – European Biogas Association, con il patrocinio di CNR e CREA, la partecipazione di ENEA e la media partnership di Rai Italia.

L’iniziativa intende favorire lo sviluppo di un’agricoltura sempre più multifunzionale e sostenibile, capace di integrare produzione alimentare, produzione di energia rinnovabile e servizi al territorio. Al centro del confronto, le innovazioni che possono consentire alle aziende produttrici di biometano di valorizzare il combustibile anche per il rifornimento dei mezzi agricoli, a beneficio della propria attività, delle aziende vicine e dell’ambiente.

La possibilità di effettuare rifornimenti sicuri direttamente in campo può ridurre, infatti, la necessità di allontanare i mezzi dalle aree di lavoro e di percorrere lunghe distanze per raggiungere i punti di distribuzione. Minori spostamenti e tempi di fermo possono tradursi in maggiore produttività, contenimento dei costi operativi e riduzione dei consumi e delle emissioni legati ai trasferimenti, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività agricole.

Per rendere concrete queste opportunità servono norme chiare e sistemi incentivanti, che riconoscano le specificità del rifornimento in campo come servizio integrativo della rete di distribuzione esistente anche nel quadro delle azioni e delle politiche mirate a favorire l’economia circolare, la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica. Il coinvolgimento delle istituzioni, del mondo scientifico, delle organizzazioni e delle imprese con la partecipazione di esponenti delle principali forze parlamentari mira a individuare soluzioni condivise per accompagnare l’innovazione, favorendo lo sviluppo della filiera.

Il programma si aprirà con gli indirizzi di saluto di Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti), seguiti dal keynote speech di Livio De Santoli (Componente del Collegio ARERA e Vicepresidente permanente italiano di MEDREG).

Gli interventi introduttivi saranno affidati ad Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti) e Piero Gattoni (Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas e EBA – European Biogas Association).

La sessione “Quali prospettive della filiera italiana del biometano nel quadro normativo europeo” vedrà gli interventi di Claudio Samarati (Consulente Biogas Merse e Responsabile Permitting IGW), Antonio Scarazzini (Responsabile Relazioni Istituzionali Italia di CNH) e Romano Giglioli (Consulente Metano Toscana e già professore ordinario presso l’Università di Pisa).

Alle ore 11:15, la tavola rotonda “Biometano sostenibile per la transizione energetica e l’economia circolare. Dialogo tra esponenti delle principali forze parlamentari per soluzioni condivise” riunirà Francesco Battistoni (Segretario dell’Ufficio di Presidenza e Componente VIII Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati), Alberto Luigi Gusmeroli (Presidente X Commissione – Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati), Luca De Carlo (Presidente IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica), Antonella Forattini (Capogruppo PD-IDP nella XIII Commissione – Agricoltura della Camera dei Deputati) e Alessandro Caramiello (Capogruppo M5S nella XIII Commissione – Agricoltura della Camera dei Deputati).

Alle ore 12:15 seguirà la tavola rotonda “Biometano e Agricoltura 5.0. Dall’autoconsumo alle filiere di produzione e distribuzione. Quadro regolatorio, semplificazioni autorizzative e sistemi incentivanti”, con Alessandro Noce (Direttore Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale CREA), Vinicio Mosè Vigilante(Amministratore Delegato GSE), Francesco Petracchini (Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR) e Giulia Monteleone (Direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di ENEA).

Le tavole rotonde saranno coordinate da Stefano Masini (Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio di Coldiretti).

Partner dell’iniziativa sono Gruppo Metano Toscana e Biogas Merse. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente e Opera2030.

– foto ufficio stampa UniVerde –

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